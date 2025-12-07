Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас придерживается настолько жёсткой и непримиримой позиции по украинскому конфликту, что это стало настоящим «подарком для России». Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.

В публикации поясняется, что резкие заявления Каллас только злят самих европейцев и вызывают разобщённость на Западе. В частности чиновница постоянно в категоричной форме выражает отказ от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, тем самым исключив Евросоюз из процесса мирного урегулирования конфликта. А это, по мнению газеты, создаёт комфортные условия для Москвы.

Также американские чиновники раздражены радикализацией внешней политики ЕС, утверждается в статье. В США с удивлением смотрят на Каллас, которая взяла курс в противоположном направлении от позиции Вашингтона. Кроме того, и сам Киев разочарован требованиями еврочиновницы продолжать боевые действия, хотя для этого уже не осталось финансовых ресурсов и живой силы, а ЕС всё медлит с помощью.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что начинать переговоры с Россией в текущих условиях не отвечает интересам ЕС. По её мнению, Москва пока рассчитывает пересидеть Запад и получить для себя максимально выгодные условия урегулирования.