В Донбассе появится национальный парк «Святые горы» площадью 40 тыс. га.

На территориях Донецкой и Луганской Народных Республик будет создан новый крупный национальный парк «Святые горы». Соответствующее постановление уже подписано, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Парк общей площадью свыше 40,7 тысяч гектаров расположится в Артёмовском, Краснолиманском и Славянском округах ДНР, а также в городе Лисичанск ЛНР. Территория включает семь лесных массивов вдоль реки Северский Донец, где обитают более 330 видов животных и произрастают 870 видов растений, в том числе десятки краснокнижных. Здесь же находятся 129 археологических памятников от палеолита до Средневековья и граничит знаменитая Свято-Успенская Святогорская лавра.

Ранее комитет Госдумы по экологии поддержал поправки к законопроекту об охране озера Байкал для второго чтения. Разработка законодательной инициативы стартовала в 2023 году — за это время состоялось свыше 60 экспертных обсуждений. Ко второму чтению документа было внесено 77 поправок. Часть из них, предложенная кабинетом министров, направлена на недопущение злоупотреблений при осуществлении мероприятий по противопожарной и противоселевой защите, реконструкции автодорог и увеличении площади кладбищенских земель.