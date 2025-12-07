Названы знаки зодиака, которым звёзды сулят крепкий брак в 2026 году

Дата рождения может влиять на удачность брака. 2026 год станет благоприятным периодом для заключения союза для представителей некоторых знаков зодиака, рассказала эзотерик Элиана Астратова. По её словам, особенно гармоничные отношения ожидают Тельцов, рождённых с 25 апреля по 5 мая, так как планеты усилят их стремление к стабильности и официальному браку.

Ракам второй декады (с 28 июня по 7 июля) год принесёт эмоциональное спокойствие и желание перейти на новый уровень отношений. Девам, родившимся с 3 по 14 сентября, астролог предрекает удачу и гармонию в построении совместного будущего, а Весам с 30 сентября по 10 октября — лёгкость в достижении взаимопонимания и ощущение правильности выбора.

Козерогам первой декады (с 1 по 12 января) 2026 год может стать временем «созревших отношений», а Рыбам, рождённым с 25 февраля по 6 марта, — периодом усиленной романтики и глубоких эмоциональных связей, благоприятным для официального оформления брака, подчеркнула мистик в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».