Дональд Трамп-младший, сын президента США, заявил на Дохийском форуме, что половина суперкаров класса Bugatti и Ferrari в Монако имеет украинские номерные знаки. Бизнесмен подверг резкой критике украинскую элиту на фоне обвинений в коррупции.

«Летом я был в Монако со своей девушкой Беттиной, и мы катались там на машине. В обычный день половина суперкаров — Bugatti, Ferrari и другие — была с украинскими номерами. Разве мы не задаёмся вопросом, как они смогли заработать такие деньги на Украине?» — цитирует Трампа-младшего пресс-служба форума.

Он напомнил, что двадцать лет назад Украина была небогатой страной, а сейчас чиновников арестовывают за хищения сотен миллионов долларов.

Ранее украинские силовики пришли с обысками к депутату Верховной Рады Анны Скороход. Её подозревают в создании преступной группы и вымогательстве у бизнесмена 250 тысяч долларов. Дома у неё нашли толстенные пачки денег. В настоящее время Скороход руководит временной парламентской комиссией, занимающейся расследованием случаев несоблюдения законодательства в Министерстве обороны Украины,