Ушаков: Путину импонирует Кушнер

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимиру Путину импонирует Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, присоединившийся к переговорному процессу по украинскому урегулированию. Соответствующий комментарий он дал журналисту Павлу Зарубину.

«Возьму смелость сказать, что нашему президенту Кушнер тоже, так сказать, импонировал», — сказал Ушаков.

Ранее в Кремле состоялись продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины.