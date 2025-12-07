Путин в Индии
7 декабря, 12:31

Ушаков: Путину импонирует Кушнер

Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына, © Life.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимиру Путину импонирует Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, присоединившийся к переговорному процессу по украинскому урегулированию. Соответствующий комментарий он дал журналисту Павлу Зарубину.

«Возьму смелость сказать, что нашему президенту Кушнер тоже, так сказать, импонировал», — сказал Ушаков.

Трамп: Уиткофф и Кушнер убедились, что РФ хочет разрешить украинский конфликт

Ранее в Кремле состоялись продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины.

