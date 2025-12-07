Ушаков: Путину импонирует Кушнер
Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына, © Life.ru
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимиру Путину импонирует Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, присоединившийся к переговорному процессу по украинскому урегулированию. Соответствующий комментарий он дал журналисту Павлу Зарубину.
«Возьму смелость сказать, что нашему президенту Кушнер тоже, так сказать, импонировал», — сказал Ушаков.
Ранее в Кремле состоялись продолжительные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины.
