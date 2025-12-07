Путин в Индии
Регион
Макрон начал угрожать Китаю

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский союз может рассмотреть вопрос о введении торговых пошлин на китайские товары, если Пекин не предпримет шагов для устранения значительного торгового дефицита между ЕС и КНР. Об этом французский лидер сообщил в интервью газете Les Echos.

«Я сказал им, что если они не отреагируют, то мы, европейцы, уже в самые ближайшие месяцы будем вынуждены принять жёсткие меры и пойти на разрыв сотрудничества по примеру США, например, введя таможенные пошлины на китайские товары», — сказал Макрон, добавив, что он уже обсудил возможность введения таких мер с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Французский президент отметил, что, хотя вопрос о введении пошлин стоит на повестке дня, сформировать единую позицию среди стран Евросоюза будет непросто. Главным противником может выступить Германия, учитывая значительное присутствие крупных немецких компаний на китайском рынке.

Вместе с тем, Макрон выразил надежду на мирное урегулирование торговых разногласий. Он рассчитывает на «взаимный отказ от агрессивной политики», которая, по его мнению, включает ограничение европейского экспорта оборудования для производства полупроводников и ограничение китайского экспорта редкоземельных металлов.

Во время переговоров с Си Цзиньпином в Пекине 4 декабря Эмманюэль Макрон, помимо прочего, предложил ввести зимний мораторий на удары по украинским энергетическим объектам. Президент Франции пытался заручиться поддержкой Китая в этом вопросе, полагая, что такой шаг поможет защитить мирных жителей и стабилизировать ситуацию в холодное время года.

