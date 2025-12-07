Посол Украины сообщила о нерешённых вопросах после встречи с США в Майами

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что после двухдневных переговоров между украинской и американской делегациями в Майами остались нерешённые сложные вопросы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломата.

По словам Стефанишиной, основные трудности связаны с вопросами территорий и гарантий безопасности. При этом она отметила, что обе стороны продолжают работу над поиском реалистичного решения.

Напомним, переговоры между американской и украинской делегациями в Майами завершились. Со стороны Украины в них участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Детали обсуждения не раскрываются, официального заявления дипломатов на данный момент нет.