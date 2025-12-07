В Калининграде экс-работник с пистолетом ограбил бухгалтерию на 1,8 млн рублей

В Калининградской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на бухгалтерию торговой компании, занимающейся реализацией молочной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Калининградской области задержали мужчину за разбой на 1,8 млн рублей. Видео © Telegram / Ирина Волк

Злоумышленник, который ранее работал на данном предприятии, проник на территорию оптового склада. Спрятав лицо под маской, он подошёл к сотруднице, направлявшейся в бухгалтерию.

«Угрожая расправой, велел отвести его в офис», – говорится в сообщении МВД.

В помещении мужчина применил перцовый баллончик против сотрудниц, а затем, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, сотрудницы передали нападавшему свыше 1 800 000 рублей, принадлежащих компании. После этого преступник скрылся.

Личность и местонахождение фигуранта были установлены полицией в считанные часы. При задержании у него была изъята часть похищенной суммы – 780 тысяч рублей. Следователем ОМВД России «Гурьевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой в особо крупном размере). Мужчина помещён в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Со слов задержанного, использовавшийся им пневматический пистолет он выбросил на улице. Местонахождение остальных купюр и орудия преступления устанавливается», — говорится в сообщении.

