В Москве инспектор ГИБДД на ходу остановил неуправляемую фуру, предотвратив ДТП

Старший лейтенант полиции, инспектор столичной Госавтоинспекции Павел Сметанин предотвратил крупную аварию на юго-востоке Москвы. Полицейский остановил многотонный большегруз, водитель которого потерял сознание прямо за рулём, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

В Москве инспектор ГИБДД предотвратил дорожную аварию с непредсказуемыми последствиями. Видео © Telegram / Ирина Волк

Инцидент произошёл на улице Академика Скрябина во время планового патрулирования. Павел Сметанин заметил, что фура двигалась по полосе встречного движения, создавая критическую опасность для других участников движения. Попытки сотрудников ГИБДД перекрыть путь служебным автомобилем не увенчались успехом — грузовик не реагировал на сигналы и продолжал движение.

«Быстро оценив ситуацию, Павел Сметанин остановил патрульную машину, открыл дверь движущегося тягача и обнаружил, что водитель находится без сознания. Полицейский поднялся в кабину и остановил грузовик», — написала Волк.

На место происшествия немедленно была вызвана бригада скорой помощи. К сожалению, несмотря на оперативность действий, врачи констатировали смерть водителя, которому, предположительно, стало плохо за рулём. Оперативные и решительные действия старшего лейтенанта позволили предотвратить аварию с непредсказуемыми последствиями, в которой могли пострадать десятки водителей и пешеходов. Руководство Госавтоинспекции планирует представить сотрудника к награде за проявленное мужество и спасение граждан.

Ранее депутаты Вологодской области предложили значительно ужесточить наказание за вождение в состоянии опьянения. Законодательное собрание региона предлагает изымать автомобиль уже при первом факте такого правонарушения, тогда как сейчас конфискация возможна лишь при повторной пьяной езде и только в рамках уголовного преследования в течение года.