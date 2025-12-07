Путин в Индии
7 декабря, 15:43

От гигиены до гардероба: 5 простых советов, как остаться свежим и не быть вонючкой на корпоративе

Россиянам рекомендовали перед корпоративом использовать не дезодорант, а антиперспирант

Обложка © freepik

Чтобы корпоратив не был омрачён повышенным потоотделением из-за духоты и активных танцев, стоит заранее продумать несколько моментов. Как рассказала «Газете.ru» кандидат технических наук, специалист по дезодорантам Катерина Лебедева, важно выбирать одежду из дышащих натуральных тканей — шёлка, хлопка с эластаном или качественного трикотажа, а также отдавать предпочтение свободным или полуприлегающим силуэтам, которые позволяют коже дышать и маскируют возможные следы пота.

Для надёжной защиты в условиях стресса и физической нагрузки обычных дезодорантов может быть недостаточно — лучше использовать антиперспиранты, которые регулируют потоотделение и нейтрализуют бактерии, вызывающие запах. При выборе средства стоит обращать внимание на состав: для чувствительной кожи подойдут гипоаллергенные формулы без спирта и интенсивных отдушек. Современные антиперспиранты создают на коже дышащую плёнку, защищающую до 96 часов.

«Гипоаллергенные формулы со специальными гипоаллергенными отдушками или без отдушек — отличный выбор не только для людей с аллергией, но и для всех, кто ценит нейтральность в уходе. Они не перебивают запах духов, но при этом надёжно защищают от возникновения пота», — отметила эксперт.

Дополнительно она рекомендовала создавать многослойные образы, чтобы иметь возможность снять часть одежды в случае жары, носить с собой освежающие салфетки и периодически выходить в прохладное проветриваемое место. Особое внимание стоит уделить обуви — выбирать «дышащие» модели из натуральных материалов или современных текстильных технологий, которые обеспечивают терморегуляцию во время танцев и длительного пребывания на ногах.

К слову, порой идея купить платье на один раз и после корпоратива отнести его обратно в магазин кажется заманчивой, особенно когда ценник кусается, а гардероб уже ломится от нарядов. Но закон на такую схему смотрит однозначно: магазин не может стать бесплатным прокатом. Об этом Life.ru рассказал юрист Илья Русяев.

