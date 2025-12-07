Пожар в порту Темрюка тушат третьи сутки, площадь возгорания сократилась до 960 кв. м
В порту Темрюка Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации крупного пожара, который начался после атаки беспилотников в ночь на 5 декабря. Как сообщает региональный оперативный штаб, площадь возгорания за трое суток удалось сократить с 1,3 тысячи до 960 квадратных метров.
На месте работают 35 человек и 11 единиц техники, тогда как в первые часы для тушения привлекались 68 человек и 26 единиц техники. Персонал порта был своевременно эвакуирован, пострадавших нет. Пожар начался после повреждения портовой инфраструктуры в результате удара беспилотных летательных аппаратов.
Ситуация остаётся сложной, но контролируемой. Власти региона продолжают мониторинг обстановки.
Напомним, жители Краснодарского края ранее сообщали о серии взрывов, прозвучавших в небе над регионом, после атаки беспилотных летательных аппаратов на Темрюкский и Славянский районы. По сведениям регионального оперативного штаба, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Темрюке повреждены объекты портовой инфраструктуры и зарегистрирован пожар.
