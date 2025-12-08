Эксперт назвал лучшие направления для отдыха зимой без визы и с быстрым перелётом

Планируя отпуск зимой за границей, хочется не связываться с визами и не тратить много времени на перелёт. Чтобы уложиться в три часа на перемещение из пункта А в пункт Б, разумно смотреть на соседние страны и регионы. Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко раскрыл Life.ru лучшие направления для зарубежного отдыха зимой без визы и с быстрым перелётом.

Самый бюджетный вариант — Минск. Буквально «мини-путешествие», где зимой красиво и спокойно, а дорога занимает около часа. Из столицы Белоруссии можно отправиться дальше, посетив знаменитые замки — в Мире, Несвиже, Гомеле, Коссово. Зимой они выглядят особенно атмосферно. Хотите покататься на лыжах, выбирайте один из популярных горнолыжных курортов возле Минска. А если ваш визит совпал с новогодними праздниками, съездите в Беловежскую пущу, где находится резиденция местного Деда Мороза. Тариел Гажиенко Travel-эксперт, владелец турагентства

Второе направление, куда можно долететь быстро и дешёво, – Армения. Перед Новым годом на площади Республики устанавливают главную ёлку страны – отсюда и стоит начать путешествие по Еревану. Можно просто гулять по улочкам и заходить в кафе и рестораны, где много народу – гарантированно там вас накормят так, что вы долго будете помнить эту поездку. Попробуйте также армянское вино. Если собираетесь выехать за пределы столицы, то не пропустите арку Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард, Симфонию камней.

Ещё одна страна, на которую стоит обратить внимание, — Грузия. Тбилиси хорош на короткий городской уикенд: в исторических районах много уютных кафе, а если замёрзнете, обязательно сходите в местные бани. Также из России появились бюджетные рейсы в Кутаиси и Батуми. Оба города тоже отлично подходят для того, чтобы сменить обстановку. Ну а если вы любите кататься на лыжах, тогда стоит задержаться подольше. В Грузии есть несколько горнолыжных курортов: Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Тетнулди.

Турция остаётся одним из самых доступных вариантов: большое число рейсов, гибкие цены и широкая сеть курортов. Полёт до некоторых турецких городов может чуть превышать три часа, поэтому для уверенности ориентируйтесь на ближайшие направления и прямые рейсы. В межсезонье пляжи пустеют, но отели часто работают по выгодным тарифам.

«Планируйте поездку заранее, но оставляйте место для гибкости: дешёвые авиарейсы появляются в распродажах, а погода в зимний период влияет на расписание», — советует специалист.

Путешествовать выгоднее, если подстраиваться под расписание бюджетных авиакомпаний и искать утренние рейсы: они чаще всего прибывают вовремя и дают целый день на прогулки.

