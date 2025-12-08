В Торговой палате США заявили о желании компаний расширять бизнес в России

Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что американские компании, работающие в РФ, стремятся расширять бизнес, а те, кто ушёл с рынка или ещё не заходил на него, хотели бы получить такую возможность в будущем. По его словам, приоритетом №1 для делового сообщества является отмена запрета на инвестиции, введённого в рамках санкционного режима.

«Отмена запрета на инвестиции — это наш приоритет №1», — сказал он в интервью «Известиям».

Эйджи также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа положительно восприняла подготовленную AmCham «Белую книгу» — документ с предложениями по частичному снятию санкций. Он выразил надежду, что Трамп, будучи опытным бизнесменом, прислушается к интересам делового сообщества.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2025 года число сделок по выходу иностранного бизнеса из России снизилось в 2,7 раза, до пяти операций. В текущем году состоялось 15 таких сделок, что является минимальным показателем с 2022 года.