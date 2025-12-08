Путин в Индии
8 декабря, 05:11

В ХАМАС заявили о готовности сложить оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Член политбюро ХАМАС Касем Наим заявил, что движение готово обсуждать «замораживание или складирование» своего арсенала при условии предоставления гарантий со стороны палестинцев не использовать оружие в период прекращения огня или перемирия. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

По его словам, ХАМАС сохраняет право на сопротивление, но может сложить оружие в рамках процесса, направленного на создание палестинского государства. Это предложение может стать ключом к решению одного из самых сложных вопросов в мирном плане США, который предусматривает разоружение ХАМАС на втором этапе.

Представители движения уже заявляли о готовности передать оружие под контроль Палестинской национальной администрации, однако неясно, устроит ли такая формула Израиль.

Сотни жителей Тель-Авива требуют отставки Нетаньяху и расследования по ХАМАС
Напомним, в ноябре официальный представитель движения ХАМАС Исмаил Радван заявил о готовности отвести своих боевиков с участков Газы, контролируемых израильской армией (так называемой «жёлтой зоны»), а также ускорить возвращение Израилю тел погибших заложников. При этом он обвинил Израиль в нарушениях режима прекращения огня.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Артём Гапоненко
