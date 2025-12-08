Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 04:18

Пентагон будет выделять на помощь Украине по 400 млн долларов в течение двух лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir9990

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir9990

В новом проекте военного бюджета США на будущие годы планируется помощь Украине. По плану Пентагона, в 2026 и 2027 году Киев будет получать по 400 миллионов долларов.

В документе также есть важное новое правило для главы американского оборонного ведомства. Если Пентагон решит перестать делиться с Киевом разведданными — министр обороны теперь обязан будет немедленно сообщить об этом Конгрессу.

План США по Украине поставил Киев в затруднительное положение
План США по Украине поставил Киев в затруднительное положение

Ранее Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. Там есть акценты на на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками. При этом главным приоритетом США считают остановку войн.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar