Супруга давнего соратника Ермака зарегистрировала в США ювелирный бизнес

Супруга Артёма Колюбаева, давнего соратника экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака, зарегистрировала в США компанию премиум-класса по продаже ювелирных украшений. Регистрация фирмы EKAJEWELS COMPANY LLC Екатерины Колюбаевой состоялась в штате Вирджиния 5 июня 2023 года.

До основания бизнеса Колюбаева покидала Украину в статусе беженки, обосновавшись в пригороде Вашингтона. Менее чем за полтора года она основала собственную компанию и приобрела дорогой таунхаус стоимостью 603,5 тысячи долларов. Её супруг Артём Колюбаев ассоциируется с крупными финансовыми проектами, связанными с кинематографом, оборонной и строительной индустрией.

По данным РИА «Новости», Колюбаева создала компанию без оффлайн-представительства, что позволяет ей экономить на аренде коммерческой площади. Организация представлена исключительно виртуальным магазином, что характерно для премиальных брендов, предпочитающих не размещать свои магазины в розничных точках продаж.

Ранее Зеленский исключил Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего. В соответствующем указе говорилось: «вывести Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины» и «вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего». После отставки Ермака заметили в Европе.