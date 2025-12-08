Путин в Индии
8 декабря, 05:37

В Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадал велосипедист

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chepko Danil Vital

В результате атаки украинского FPV-дрона в Грайворонском округе Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, удар пришёлся по мужчине, который ехал на велосипеде в селе Гора-Подол. FPV-дрон, как уточнил губернатор, целенаправленно атаковал мирного жителя. Пострадавшего с многочисленными осколочными ранениями бойцы самообороны оперативно доставили в Грайворонскую ЦРБ, где его поместили в реанимацию и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что 5 декабря вражеский беспилотник атаковал автомобиль председателя региональной избирательной комиссии Игоря Лазарева в посёлке Борисовка. В момент удара Лазарев находился внутри здания неподалёку, а водитель покинул машину за несколько минут до происшествия, что, как отмечалось, спасло им жизнь. Транспортное средство при этом получило серьёзные повреждения.

