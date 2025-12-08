Серверы морских портов Одессы и Николаева взломаны российскими хакерами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua
Российская хакерская группа PalachPro и Eye of Sauron заявила о взломе серверов морпортов Одессы и Николаева, что привело к получению конфиденциальной информации и записей с видеокамер. Группа опубликовала документацию, содержащую внутреннюю административную информацию и персональные данные сотрудников, включая информацию о сотруднике, ответственном за безопасность крупнейшего порта Украины — Романе Ситовском, крымчанине по национальности. Детали узнал SHOT.
Ситовский отвечает за безопасность крупнейшего порта Украины. Фото © Telegram / SHOT
Кроме того, на территории портов обнаружены распечатанные фотографии машин с регистрационными номерами сотрудников украинского Транспортного командования, что свидетельствует о мерах уклонения от мобилизации среди работников портов.
Фото с камеры видеонаблюдения с территории порта. Фото © Telegram / SHOT
Хакеры утверждают, что взлом был осуществлён в ответ на атаки российских кораблей у берегов Турции. Операция продемонстрировала уязвимость инфраструктуры морских портов Украины.
Также источник из пророссийской хакерской группы Beregini сообщил, что его группа совместно с Killnet и «Кибер Серпом» осуществила взлом базы данных украинских ВМС. Целью атаки стала информация о военнослужащих, специализирующихся на работе с безэкипажными катерами Sea Baby, включая их имена, звания и специальности.
