«Не на того напал»: Киркоров грозится наказать каменщика-«афериста», в споре с которым потерял миллионы

Певец Филипп Киркоров в жёсткой форме высказался о каменщике Георгии Барановском, с которым судится из-за ремонта. Артист уверен, что тот пытается сделать себе имя и «пиарится» на его популярности, пишет Super.

«Он просто аферист», — заявил Киркоров, добавив: «Не на того напал». Певца возмущают выступления оппонента в СМИ. Киркоров намерен довести судебный процесс до конца и взыскать с Барановского 10 млн рублей.

«Идёт процесс, он близится к завершению. Я уверен, что виновник будет наказан по строгости закона», — подчеркнул поп-король. Он рассчитывает на правильное, по его словам, правосудие.

Конфликт Филиппа Киркорова и предпринимателя Георгия Барановского, занимавшегося ремонтом его апартаментов, длится с осени прошлого года. Певец требует компенсацию за некачественную, по его мнению, работу, а Барановский ранее заявлял о подготовке встречного иска.