Эдгард Запашный сообщил, что это он заставил брата рассказать о внебрачном сыне

Эдгард Запашный впервые публично отреагировал на откровения брата Аскольда о внебрачном сыне. Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь!», подчеркнув, что вмешиваться в семейные конфликты не собирается.

По словам дрессировщика, он настоял на том, чтобы мальчик узнал правду о своем отце.

«Надо!», — так Эдгард объяснил необходимость признания ребёнка.

При этом артист подчеркнул, что Аскольд должен самостоятельно решать, как наладить отношения со всеми участниками ситуации. Эдгард добавил, что не отрекался от племянника и не собирается навязывать решения, однако роль брата и дяди — поддержка, а не управление семейными конфликтами.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что у дрессировщика Аскольда Запашного есть внебрачный сын, которому уже девять лет. Его маму зовут Диана, и раньше она была воздушной гимнасткой в цирке братьев Запашных. Бывшая жена циркача говорит, что она также была близкой подругой их семьи.