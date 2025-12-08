Крашенинников предложил принять закон о регулировании работы риелторов

Необходимо принять федеральный закон, который будет регулировать деятельность риелторов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании.

«Я считаю, что необходимо принимать федеральный закон о риелторской деятельности. Должны быть нормы, связанные с деятельностью, объёмом их полномочий, ответственности», — отметил он.

По словам депутата, закон должен установить правила работы риелторов, определить их полномочия и ответственность, а также создать чёткие рамки для профессиональной деятельности в сфере недвижимости.

Ранее сообщалось, что судебное дело певицы Ларисы Долиной вызвало широкий резонанс и спровоцировало волну аналогичных исков. Этим случаем воспользовались недобросовестные риелторы и юристы, которые начали искать пенсионеров для организации мошеннических схем. Мошенники ориентируются на пенсионеров, недавно продавших квартиры, чтобы от их имени подавать иски в суд, и таким образом зарабатывают десятки миллионов рублей.