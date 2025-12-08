Россиянам назвали самые популярные документы-подделки при сделках с жильём

Сфера купли-продажи недвижимости привлекает мошенников, которые используют поддельные документы, доверенности и свидетельства о наследстве, чтобы завладеть чужими квартирами. Эксперты рассказали РБК, как распознать подделку и избежать серьёзных финансовых потерь.

«Дарение не может быть осуществлено от малолетних детей, недееспособных граждан, учителей, врачей и лиц, занимающих госдолжности», — пояснила адвокат Екатерина Белоусова.

Специалисты также отмечают, что мошенники чаще всего подделывают договор дарения, доверенности и свидетельства о наследстве. Покупателя должно насторожить, если дата регистрации права собственности позже даты смерти прежнего владельца, а также поддельные подписи и печати нотариусов.

«Если возникнут сомнения в подлинности доверенности, её можно проверить через нотариально заверенную копию из реестра. Это убережёт от потери имущества и крупных денег», — советует юрист Алина Лактионова.

Для защиты рекомендуется заказывать актуальные выписки из ЕГРН, сверять данные о собственнике с паспортом и справками из ЗАГС, проверять доверенности через официальный реестр нотариусов и мобильное приложение «Нотариат.рф», а также контролировать сведения о снятии ареста и ипотеке исключительно через Росреестр и судебных приставов. Эксперты предупреждают, что при признании сделки ничтожной имущество вернётся законным наследникам, а покупатель потеряет и деньги, и объект недвижимости.

Ранее сообщалось, что подделка даты в полисах ОСАГО остаётся одной из самых распространённых схем мошенничества в России. Некоторые водители, стремясь сэкономить на страховке, предпочитают платить штрафы вместо приобретения полиса, хотя это не защищает их от последствий аварий. Если виновник ДТП не имеет действующего ОСАГО, ремонт пострадавшему придётся оплачивать полностью за свой счёт.