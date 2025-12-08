«Мы с вами работать не будем»: Хинштейн поручил уволить главу «Курской фармации»
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что гендиректора компании «Курская фармация» необходимо отстранить от должности. Причина — постоянные срывы поставок льготных лекарств.
Ранее глава региона поручил проверить работу предприятия. На заседании 8 декабря выяснилось, что руководство компании, по данным властей, саботировало эту проверку. Материалы по ситуации направят в правоохранительные органы.
Хинштейн заявил, что не понимает, как руководитель государственной компании может игнорировать распоряжение губернатора. «Игорь Викторович, мы с вами работать не будем. А где вы будете работать, дальше будет определяться тем, кому положено», — подчеркнул он.
«Курская фармация» — компания, полностью принадлежащая Курской области. Она отвечает за обеспечение льготников региона необходимыми лекарственными препаратами.
