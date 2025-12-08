Путин в Индии
8 декабря, 09:29

«Мы с вами работать не будем»: Хинштейн поручил уволить главу «Курской фармации»

Хинштейн поручил снять с должности директора «Курской фармации» за срыв поставок

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что гендиректора компании «Курская фармация» необходимо отстранить от должности. Причина — постоянные срывы поставок льготных лекарств.

Ранее глава региона поручил проверить работу предприятия. На заседании 8 декабря выяснилось, что руководство компании, по данным властей, саботировало эту проверку. Материалы по ситуации направят в правоохранительные органы.

Хинштейн заявил, что не понимает, как руководитель государственной компании может игнорировать распоряжение губернатора. «Игорь Викторович, мы с вами работать не будем. А где вы будете работать, дальше будет определяться тем, кому положено», — подчеркнул он.

«Курская фармация» — компания, полностью принадлежащая Курской области. Она отвечает за обеспечение льготников региона необходимыми лекарственными препаратами.

Хинштейн доложил Путину о ситуации в Курской области

Никита Никонов
