Кровавая рокировка: Сторож зарезал уральца в доме, где его предшественник убил женщину

В Каменске-Уральском в одном и том же доме произошло два убийства с разницей в год. Новый сторож зарезал мужчину, который был ключевым свидетелем по делу об убийстве женщины, совершённом предыдущим сторожем. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Согласно версии следствия, 4 декабря 2024 года Евгений Новосадов во время застолья зарезал 39-летнего друга после ссоры. Суд приговорил его к 12 годам колонии.

Убитый являлся ключевым свидетелем по другому громкому делу. В ноябре 2024 года в этом же доме был обнаружен мумифицированный труп 36-летней женщины.

Её убийцей оказался предыдущий сторож, Максим Попов. По версии силовиков, летом 2023 года он расправился со своей сожительницей, с которой вместе работал. Тело нашли лишь спустя время, Попов успел скрыться, но был задержан. Он утверждал, что женщина умерла своей смертью, но следствие доказало его вину. На прошлой неделе его приговорили к 13,5 года лишения свободы.

