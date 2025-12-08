Сделка под угрозой срыва: Трамп может не разрешить слияние Netflix и Warner Bros.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично подключится к оценке сделки по покупке Warner Bros. стриминговым сервисом Netflix, отметив, что может даже её отменить. Также он указал, что объединение компаний способно создать чрезмерную долю рынка. Об этом американский лидер заявил, общаясь с журналистами в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди.

«Когда у них появится Warner Bros., эта доля сильно увеличится… Это может стать проблемой», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер отметил, что Netflix добилась «феноменальных» результатов и отдельно похвалил её гендиректора Теда Сарандоса, недавно побывавшего в Белом доме. Однако Трамп указал, что у платформы уже сейчас значительная доля рынка, которая в случае покупки Warner Bros. станет ещё крупнее. По его словам, вопрос требует анализа экономистов, но и он сам намерен участвовать в финальном решении относительно допустимости сделки.

Напомним, что 5 декабря американский стриминговый гигант Netflix объявил о покупке одного из крупнейших мировых киноконцернов — Warner Bros., тем самым устранив с медиарынка ключевого конкурента. Стороны подписали финальное соглашение, по которому Netflix получает в своё распоряжение киностудии и телепроизводство Warner Bros., а также сервисы HBO Max и HBO. Сделка должна определить «будущее сторителлинга», сформировав новое масштабное развлекательное предложение для аудитории по всему миру.