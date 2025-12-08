В Подмосковье арестовали троих иностранцев за планирование теракта по сговору с Украиной

Королёвский городской суд Московской области арестовал трёх иностранцев по обвинению в покушении на совершение террористического акта. Информацию об этом передали в пресс-службе судов общей юрисдикции.

В Подмосковье суд арестовал 3 иностранцев за планирование теракта. Фото © Telegram /Суды общей юрисдикции Московской области

Согласно версии следствия, обвиняемые вступили в контакт с неустановленными лицами для оказания содействия украинским спецслужбам в организации теракта на территории России. Для этого они получили от соучастников пакет с предметом, внешне напоминающим взрывное устройство. Однако довести преступный замысел до конца им не удалось, поскольку были задержаны совместными силами ФСБ и ГУ МВД по Московской области. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФСБ России предотвратила попытку теракта в Крыму, организованной Главным управлением разведки Украины. Согласно заявлению ведомства, целью атаки являлся один из старших офицеров Министерства обороны РФ. Завербованный гражданин Украины должен был осуществить взрыв автомобиля российского военнослужащего с использованием предоставленного взрывного устройства. Исполнитель был нейтрализован.