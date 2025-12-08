Песков: Индия и дальше будет закупать энергоресурсы там, где ей выгодно

Нью-Дели продолжит ориентироваться на собственные экономические интересы при закупке энергоресурсов, и эта политика сохранится после государственного визита Владимира Путина в Индию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Индия, будучи и оставаясь суверенным государством, осуществляет внешнеторговые операции и закупает энергоресурсы там, где это выгодно для Индии», — говорится в сообщении.

По его словам, Индия действует как полностью суверенное государство, принимая решения о внешней торговле исходя из выгод для собственной экономики. Россия, в свою очередь, ожидает от Индии сохранения курса на защиту собственных экономических интересов, включая дальнейшие закупки российского топлива. Песков выразил уверенность, что индийские партнёры продолжат эту линию.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу заверил в стабильности поставок российской нефти. Российский лидер отметил, что торговля нефтью и нефтепродуктами с Индией идёт абсолютно ритмично, без каких-либо сбоев.