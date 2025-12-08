Владимир Якушев передал бойцам СВО ружья и патроны для борьбы с дронами
Фото предоставила в редакцию Life.ru пресс-служба ЕР
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев передал военнослужащим, участвующим в спецоперации, партию гладкоствольного оружия и специальных патронов для борьбы с вражескими дронами. Встреча с бойцами прошла в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области.
По словам Якушева, военнослужащие напрямую попросили предоставить ружья и боеприпасы, которые помогают сбивать беспилотники. Поставка была организована совместно с фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций».
Секретарь Генсовета поблагодарил военнослужащих за работу и подчеркнул, что помощь фронту сегодня оказывают партнёры партии и волонтёры. Представители фонда отметили, что каждая отправка техники и оснащения формируется с учётом запросов бойцов и их обратной связи.
«Единая Россия» регулярно сообщает о передаче фронту техники, экипировки и спецсредств. По данным партии, с начала спецоперации удалось собрать почти 14,7 млрд рублей на квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, мобильные комплексы и другое оборудование для военнослужащих.
Помимо военной помощи, партия поддерживает эвакуированных и жителей новых регионов. Через региональные отделения с начала спецоперации направлено свыше 140 тысяч тонн гуманитарного груза — продуктов, медикаментов, одежды и товаров первой необходимости.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.