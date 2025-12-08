«Европа может быть уничтожена»: Западные СМИ в истерике из-за новой стратегии США Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о документе, который похоронил 30 лет глобального лидерства США и поставил Европу перед страшным выбором: смириться или исчезнуть. 8 декабря, 11:48 США представили план, после которого НАТО уже не будет прежним, а Европа осталась один на один с угрозами. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Andrew Harnik, © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

На днях Соединённые Штаты выпустили новую стратегию нацбезопасности. Выпустили во всех отношениях тихо. «Она давно назревала и была опубликована незаметно, без привычных президентских речей», — пишет Bloomberg. Однако она уже наделала шума, поскольку оказалась революционной по своей сути.

Во-первых, благодаря своей философии — доктрина говорит об упоре на решение внутриамериканских проблем, о противодействии трансграничным угрозам и о том, что Вашингтон больше не будет во всех бочках затычкой. Просто потому, что так выгоднее. «Это знаменует собой революционное изменение в системе национальной безопасности США после окончания холодной войны, поскольку ранее Вашингтон использовал вмешательство в дела других стран для обеспечения внутренней стабильности, но теперь стремится обеспечить безопасность своей страны напрямую», — пишет европейское издание Modern Diplomacy.

Соответственно, меняются методы. «Это разительный отход от курса, установленного демократической администрацией Джо Байдена, которая стремилась к восстановлению альянсов, расшатанных в первый срок Трампа, и сдерживанию более агрессивной России», — пишет AP. И журналисты не совсем правы. Это отход не от Байдена, а от общего курса, которым следовали и демократические, и республиканские администрации после окончания холодной войны, — курса на всемирную демократизацию, торгово-идеологическую глобализацию и доминирование.

Что, конечно, не нравится глобалистам. «Большая часть документа состоит из напыщенности, подхалимства, лжи, непоследовательности и гротескных внутренних противоречий», — возмущается издание Atlantic. «Он отбрасывает в сторону десятилетия американского лидерства, основанного на ценностях, в пользу трусливого, беспринципного мировоззрения», — пишет конгрессмен от Демократической партии Грегори Микс.

Беспринципного, но не трусливого. Вместо крайне дорогой и уже не столь эффективной стратегии глобального доминирования Вашингтон переходит к неоизоляционизму. «Стратегия подкрепляет, порой в холодных и воинственных выражениях, философию Трампа «Америка прежде всего», которая выступает за невмешательство за рубежом, ставит под сомнение десятилетия стратегических отношений и во главу угла интересы США», — продолжает Associated Press.

Важнейшим моментом доктрины, конечно, стало видение Трампом европейских дел и европейской политики. «Никогда ранее официальный документ подобного рода не демонстрировал такого безразличия к противникам Америки и такого пренебрежения к её традиционным союзникам, особенно в Европе», — пишет французская Le Monde. И французов можно понять, ведь европейское руководство там позиционируется чуть ли не как враг народа — причём как американского, так и европейского. Трамп критикует лидеров ЕС за их неэффективность, за стремление к войне с Россией, за навязывание экстремизма и за преследование демократической оппозиции в их собственных странах.

Фактически Трамп в своей критике роли Еврокомиссии и распространения леволиберальной идеологии встал на сторону европейских крайне правых. Причём речь идёт не о каком-то выбросе гнева (связанном, например, с неадекватным поведением Евросоюза в вопросах войны и мира на Украине). «Новый документ по политике Белого дома формализует давнее презрение президента Трампа к лидерам Европы», — пишет The New York Times. «Это момент глубочайшего расхождения между представлением Европы о себе и видением Европы Трампом», — указывает американский Центр стратегических и международных исследований.

Да и не только Трампа, но и ведущих членов его администрации. «Эти выражения… несут отпечаток вице-президента Джей Ди Вэнса, который выступил в том же тоне в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале», — напоминает Bloomberg.

И хоть эта позиция не является новой, но европейцы всё равно возмущены. «Эта стратегия вызвала резкое недовольство у центристских лидеров Европы, многие из которых восприняли её как план США по поддержке своих соперников и разрушению таких институтов, как Европейский союз, которые США когда-то продвигали, чтобы предотвратить поколения конфликтов на европейской земле», — пишет The Washington Post. И если нынешние лидеры ЕС пытаются отмалчиваться, то их предшественники себя не сдерживают. «Единственная часть мира, где новая американская стратегия безопасности видит какую-либо угрозу демократии, — это Европа», — возмущается бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, являвшийся одним из архитекторов и реализаторов программы «демократизации» восточноевропейского пространства.

А на Ближнем Востоке, мол, угрозы демократии нет. «Как всегда друзья деловые и гольф-партнёры Трампа добиваются успеха: после того как документ упрекает европейцев за их образ жизни, он любезно обещает прекратить притеснять монархии Персидского залива, заставлять их «отказаться от своих традиций», которые не похожи на демократию», — пишет Bloomberg.

Многих также возмущает тот факт, что в этом документе Россия не была названа ни врагом США, ни хотя бы угрозой региональной безопасности. «Стратегия гласила, что администрация стремится достичь «стратегической стабильности» в Европе, но при этом мало что говорит о России как таковой», — указывает The Washington Post. Разве что Россия позиционируется как игрок, с которым Штаты будут устанавливать эту стратегическую стабильность.

Однако, с другой стороны, что Европа может сделать? «Европа — лишённая реальной военной интеграции, ключевых возможностей и боеприпасов — сильно зависит от Соединённых Штатов и администрации, которая заявляет, что ей всё происходящее не очень нравится», — напоминает The New York Times. И если вдруг у неё появятся ресурсы, то не лучше ли пустить их на решение реальных проблем, о которых написал Трамп?

Конечно, можно попытаться пересидеть. Подождать, ничего не делать, пропустить стратегию мимо ушей. Вот только это не просто бумажка, которая отражает взгляды администрации на геополитику. «Она также определяет направление других документов, в частности Национальной оборонной стратегии, которые имеют далеко идущие бюрократические и бюджетные последствия», — напоминает Bloomberg.

Так что пропустить мимо ушей не получится.

Авторы Геворг Мирзаян