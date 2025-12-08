В Петербурге оштрафовали захватившего эфир радио «ШОК ФМ» иностранца
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei_Diachenko
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности гражданина Казахстана Нурлана Акинжанова, назначив ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Основанием для решения послужило вторжение на студию радиостанции «ШОК ФМ». Данные предоставлены объединённой пресс-службой городских судов.
За публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), к ответственности привлекли Акинжанова, приехавшего из Казахстана. Как передаёт пресс-служба судов, мужчина не явился на судебное разбирательство.
Напомним, 30 ноября мужчина ворвался в студию «ШОК ФМ», напал на ведущего и потребовал предоставить ему эфирное время, угрожая подорвать здание. Получив доступ к вещанию, злоумышленник начал вещать о том, что «на Москву полетят атомные бомбы».
