8 декабря, 12:23

В Петербурге оштрафовали захватившего эфир радио «ШОК ФМ» иностранца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei_Diachenko

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности гражданина Казахстана Нурлана Акинжанова, назначив ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Основанием для решения послужило вторжение на студию радиостанции «ШОК ФМ». Данные предоставлены объединённой пресс-службой городских судов.
За публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), к ответственности привлекли Акинжанова, приехавшего из Казахстана. Как передаёт пресс-служба судов, мужчина не явился на судебное разбирательство.
Мужчина ворвался на радио «ШОК ФМ» в Петербурге и угрожал взорвать здание
Мужчина ворвался на радио «ШОК ФМ» в Петербурге и угрожал взорвать здание

Напомним, 30 ноября мужчина ворвался в студию «ШОК ФМ», напал на ведущего и потребовал предоставить ему эфирное время, угрожая подорвать здание. Получив доступ к вещанию, злоумышленник начал вещать о том, что «на Москву полетят атомные бомбы».

