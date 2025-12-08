В Петербурге оштрафовали захватившего эфир радио «ШОК ФМ» иностранца

Мужчина ворвался на радио «ШОК ФМ» в Петербурге и угрожал взорвать здание

Напомним, 30 ноября мужчина ворвался в студию «ШОК ФМ», напал на ведущего и потребовал предоставить ему эфирное время, угрожая подорвать здание. Получив доступ к вещанию, злоумышленник начал вещать о том, что «на Москву полетят атомные бомбы».