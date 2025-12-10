У них кризис, у нас рост. Почему экономика России в 2025-м всех удивила Оглавление Несырьевой сектор Новые производства Цифровые платформы Социальные гарантии Перспективы роста в 2026 году Новые заводы, цифровой суверенитет и рост несырьевого экспорта. Как экономика России показала устойчивость и силу в 2025 году. 10 декабря, 00:17 Экономика-2025: Россия не просто выстояла, она растёт. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, © Shutterstock / FOTODOM / imageBROKER.com, Alena Zharava, FOTOGRIN

Российская экономика справилась с условиями глобальной нестабильности. Пока другие страны пытаются удержаться на плаву, в России открываются новые производства. В 2025 году на фоне санкционного давления и тарифной войны экономика многих стран начала разваливаться — Европа на грани стагнации, США пытаются укрепиться за счёт других, страны Азии выстраивают новые альтернативные торговые маршруты. Россия в этих реалиях показывает завидную устойчивость. Растёт доля несырьевых отраслей в структуре экономики, открываются новые производства, усиливаются наши цифровые платформы. При этом государство твёрдо выполняет все свои социальные обязательства: индексируются пенсии, развивается система льгот.

Российская экономика демонстрирует устойчивый рост, несмотря на санкции, и опережает мировые темпы развития, заявил в июле на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии замруководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин. «ВВП России растёт более чем на 4% ежегодно на протяжении четырёх лет — это выше мирового среднего показателя. Безработица на исторически минимальном уровне, всего 2,2%, тогда как ещё несколько лет назад она превышала 5%», — сказал Орешкин.

По его словам, технологические сдвиги в таких сферах российской экономики, как искусственный интеллект, финтех и цифровые платформы, происходят на основе отечественных решений и решений стран-партнёров. При этом страны, пытающиеся санкциями нанести РФ экономический ущерб, сами теряют конкурентоспособность. «Кто в итоге пострадал больше всех? Те, кто санкции вводил. Экономика Евросоюза, особенно Германии, демонстрирует признаки многолетней стагнации, теряя конкурентоспособность», — подчеркнул замглавы президентской администрации.

Несырьевой сектор

В нынешнем году произошло то, к чему давно призывали многие российские экономисты и аналитики — Россия слезла с так называемой нефтегазовой иглы. Ненефтегазовые доходы бюджета втрое превысили нефтегазовые. А несырьевой неэнергетический экспорт России за девять месяцев этого года, по словам главы Минпромторга Антона Алиханова, увеличился на 6% и достиг 111,4 миллиарда долларов. В том числе промышленный экспорт составил 85,4 миллиарда, а экспорт сельского хозяйства — 26 миллиардов долларов. По прогнозам министра, по итогам года будет достигнут намеченный целевой показатель несырьевого неэнергетического экспорта в 149,2 миллиарда долларов. В том числе 111,4 миллиарда долларов — промышленный экспорт и 37,8 миллиарда — аграрный.

Новые производства

Пока Европа безуспешно пытается сохранить закрывающиеся одно за другим промышленные предприятия, в России открываются всё новые производства. Только за первое полугодие были введены в эксплуатацию более 150 новых заводов и фабрик. В последующие месяцы вводилось по 20–30 новых производств ежемесячно. Так, в июле вступили в строй 33 новых производства, в августе — 22, в сентябре — 25, в октябре — 32.

Вот лишь некоторые примеры за прошедший месяц.

В ноябре 2025 года в России введены в эксплуатацию:

— Новый цех по выпуску оптоволоконных трансиверов на предприятии «Файбертред» в Новосибирске. Прежде эта продукция поставлялась исключительно из-за рубежа, что ставило российскую телекоммуникационную отрасль в зависимое положение. На заводе теперь полный цикл изготовления — от разработки схемотехники и написания ПО до установки оптического чипа на плату, сборки и тестирования готового модуля. — «Московская верфь» в Нагатинском затоне в Москве мощностью до 20 судов в год. Предприятие способно строить как небольшие прогулочные электрокатера, так и большие круизные корабли длиной до 130 м. Верфь будет выполнять весь комплекс работ: проектирование судов, строительство и ремонт. — Завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования в Зеленодольске. — Инновационный завод по производству алюминиевой ленты в Белой Калитве Ростовской области.

А всего за ноябрь в России запущено 18 новых производств, общий объём инвестиций в которые составил около 42 миллиардов рублей.

Цифровые платформы

Быстрыми темпами идёт и цифровизация России. Несмотря на то что западные IT-компании покинули Россию и отказываются поставлять свои разработки, а в значительной мере и благодаря этому, в 2025 году Россия вышла на исторический максимум по темпам цифровизации ключевых отраслей экономики и госструктур.

«Как вы знаете, в 2022 году все ведущие западные вендоры покинули российский рынок. При этом мы по темпам цифровизации ключевых отраслей экономики и государственных структур вышли на исторический максимум. Расходы на информационные технологии в нашей стране последние 5–6 лет растут в среднем больше, чем на 20%», — заявил 4 декабря на Российско-индийском бизнес-форуме министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Более того, по данным ассоциации электронных коммуникаций, за последние два года рост российского интернет-сегмента превышает 40 процентов. Как отметил на ежегодном Российском интернет-форуме РИФ-25 первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Россия достигла цифрового суверенитета и ей теперь не страшны отключения от зарубежных онлайн-сервисов. Сейчас в России есть не только собственные поисковики, видеохостинги, банковские сервисы, социальные сети и мессенджеры, но и магазины приложений. Компании, которые обеспечивают работу всего этого, находятся в российской юрисдикции.

Социальные гарантии

Несмотря на продолжающееся санкционное давление Запада и проведение специальной военной операции на Украине, российские власти выполняют все социальные обязательства государства перед гражданами.

Пенсии российским пенсионерам в 2025 году были проиндексированы дважды — на 7,3% с 1 января и на 2,2% с 1 февраля, то есть суммарно — на 9,5%. Также для пенсионеров предусмотрены: освобождение от налога на недвижимость на единственное жильё, социальная доплата до прожиточного минимума, если пенсия не дотягивает до него, набор социальных услуг и скидки на ЖКУ.

Продолжается поддержка семей с детьми. Выплачиваются:

— ежемесячное пособие на ребёнка до 1,5 года в размере от 10 103,83 до 68 995,48 руб.; — материнский капитал в сумме 690 266,95 руб. на первого ребёнка, 912 162,09 руб. — на второго и 912 162,09 руб. — на третьего и последующих детей; — единое пособие на детей и для беременных женщин в зависимости от размера прожиточного минимума в регионе.

Также исправно выплачивается социальная помощь инвалидам, малоимущим семьям, студентам, участникам и ветеранам СВО и их семьям.

Перспективы роста в 2026 году

Несмотря на снижение в 2025 году темпов роста экономики, связанное с мерами по сокращению инфляции, никакой стагнации, а тем более рецессии в российской экономике не случилось — экономический рост продолжается. И это даёт основания полагать, что будущий 2026 год станет годом интенсивного роста, что позволит России достичь всех целей национального развития до 2030 года.

«Национальная экономика России устояла под санкционным давлением со стороны недружественных государств и демонстрирует способность к дальнейшему росту. Последний не имеет опережающих темпов по сравнению с показателями лидирующих экономик мира, однако позволяет обеспечивать созидательные тенденции в народно-хозяйственном комплексе страны», — отметил в статье «Экономика России против санкционных угроз: взгляд из 2025 года» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда СПбГЭУ Андрей Песоцкий.

По мнению советника главы Банка России Кирилла Тремасова, замедление роста российской экономики, произошедшее в 2025 году, является лишь промежуточной фазой перед возвращением к стабильному росту. Уже в 2026 году страна, по оценкам специалистов, сможет выйти на сбалансированную траекторию развития.

Потенциал долгосрочного роста Центробанк оценивает в диапазоне 1,5–2,5%. По предварительным оценкам Росстата, за три квартала 2025 года экономика прибавила около 1%. Прогноз Центробанка на конец года остаётся в коридоре 0,5–1%, однако статистика последних месяцев даёт основания рассчитывать на более высокий итог, особенно если текущие тенденции продолжат укрепляться. В 2026 году ожидается дальнейшее восстановление: темпы ВВП могут вырасти на 0,5–1,5%, а затем экономика перейдёт к диапазону 1,5–2,5%, тем самым достигнув уровня устойчивого, сбалансированного роста. «Экспертные оценки даже чуть ниже, но мы ориентируемся на эти цифры и считаем, что российская экономика может устойчиво расти в диапазоне 1,5–2,5%», — заявил Тремасов.

Во многих крупных экономиках мира наблюдаются сходные тенденции: например, аналогичные темпы считаются нормальными для европейских стран, столкнувшихся со структурными ограничениями. Некоторые государства, переживающие снижение деловой активности, рассматривают показатели в районе 1–2% именно как элемент стабильности.

Авторы Владимир Дюжий