8 декабря, 13:36

Число каналов в мессенджере MAX за месяц выросло в шесть раз, до 87 тысяч

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo952

Число каналов в национальном мессенджере MAX за месяц выросло в шесть раз — до 87 тыс. Их общая аудитория превысила 28 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Количество каналов в национальном мессенджере достигло отметки 87,7 тысячи — это в шесть раз больше, чем месяцем ранее», — говорится в сообщении.

Тестирование каналов в MAX началось 14 июля 2025 года. Закрыты этап длился два месяца и включал более 600 авторов из разных категорий. Открытый стартовал 17 сентября. К этой стадии могут присоединиться блогеры категории «А+», имеющие более 10 тысяч подписчиков в одной из соцсетей и зарегистрированные в реестре Роскомнадзора, а также организации, подключившиеся к «Платформе для партнёров».

Студенты разработали более 50 полезных сервисов для мессенджера MAX

Ранее сообщалось, что жители России начали получать от «Госуслуг» уведомления о запуске домовых чатов в приложении MAX. В сообщениях отмечались преимущества домовых чатов: безопасность и надёжность, работоспособность даже без интернет-соединения, а также сохранение всей истории переписки при смене управляющей компании.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

