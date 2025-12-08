Число каналов в мессенджере MAX за месяц выросло в шесть раз, до 87 тысяч

Число каналов в национальном мессенджере MAX за месяц выросло в шесть раз — до 87 тыс. Их общая аудитория превысила 28 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Количество каналов в национальном мессенджере достигло отметки 87,7 тысячи — это в шесть раз больше, чем месяцем ранее», — говорится в сообщении.

Тестирование каналов в MAX началось 14 июля 2025 года. Закрыты этап длился два месяца и включал более 600 авторов из разных категорий. Открытый стартовал 17 сентября. К этой стадии могут присоединиться блогеры категории «А+», имеющие более 10 тысяч подписчиков в одной из соцсетей и зарегистрированные в реестре Роскомнадзора, а также организации, подключившиеся к «Платформе для партнёров».