Пенсионерам снизят выплаты за услуги ЖКХ. Как будут выделять субсидии и компенсации с 1 января

С 1 января 2026 года вступают в силу несколько законов, которые предусматривают изменения в начислении субсидий и компенсаций. Что нового ждёт пенсионеров и как можно будет снизить суммы в квитанциях ЖКХ? 8 декабря, 21:41 Юристы рассказали, как можно будет снизить выплаты за услуги ЖКХ с 1 января.

Кому снизят выплаты за услуги ЖКХ

Есть два основных инструмента, с помощью которых можно снизить выплаты за услуги ЖКХ. Первый — это льготы, которые представляют собой скидки и компенсации, а порой и полное освобождение от оплаты услуг. Получить их могут льготники определённых категорий, например ветераны и инвалиды.

Второй — субсидии. Они представляют собой адресную помощь. Право на такую поддержку зависит от дохода и состава семьи. Получить субсидию можно, если расходы на коммуналку превышают определённый порог дохода семьи.

— Как правило, пенсионеры могут получить скидки на оплату тех или иных коммунальных услуг. Их размер от 50 до 100%. Например, можно рассчитывать на освобождение от части взносов на капитальный ремонт. Но условия получения льгот различаются в зависимости от региона. Это тоже важно учитывать. При этом одиноким пенсионерам и малоимущим семьям с пожилыми людьми выгоднее получать субсидии. Начисляются они ежемесячно и существенно снижают суммы в квитанции, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она отметила, что получить субсидию можно, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи. Важно учитывать, что регионы могут устанавливать и собственные ограничения. Цифра может быть меньше федерального уровня, но не может быть больше. Например, в Москве субсидию можно получить, если коммунальные платежи занимают более 10% от дохода семьи.

— Если в семье среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, то максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом. Он равен отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму. В свою очередь, прожиточный минимум постоянно меняется. Будут изменения и с 1 января 2026 года, — добавила Елена Кузнецова.

Что изменится для пенсионеров с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года вырастет прожиточный минимум. В целом по стране на душу населения он составит 18 939 рублей, для трудоспособного населения — 20 644 рубля, пенсионеров — 16 288 рублей, детей — 18 371 рубль.

Если у неработающих пенсионеров общая сумма материального обеспечения ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, то они имеют право на социальную доплату к пенсии.

— Общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ (ч. 1 ст. 12.1 закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ). Величина прожиточного минимума для пенсионеров, в том числе для установления социальной доплаты к пенсии, на 2025 год в целом по России составляет 15 250 рублей, в Москве — 17 897 рублей, — отметила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

При расчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, а также региональные меры социальной поддержки, устанавливаемые в денежном выражении. Меры социальной поддержки, предоставляемые единовременно, в расчёт не принимаются

— При расчёте не учитываются меры социальной поддержки, которые пенсионер получает в натуральной форме. Исключение составляют денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате телефона, жилья, коммунальных услуг и проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежные компенсации расходов по оплате указанных услуг, — отметила Србуи Манджиева.

Социальная доплата бывает федеральной и региональной. Региональное законодательство может предусматривать особенности назначения РСД к пенсии. Например, если у вас есть регистрация по месту жительства в Москве и на присоединённой к ней территории, то доплата (как правило, в зависимости от продолжительности такой регистрации) может быть установлена исходя из городского социального стандарта (в 2025 году — 25 850 рублей) или величины прожиточного минимума пенсионера в Москве.

— С 1 января 2026 года пенсионер больше не обязан извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о поступлении на работу или начале другой деятельности, подлежащей обязательному пенсионному страхованию. Не требуется уведомлять и о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера социальной доплаты к пенсии или прекращение её выплаты, — рассказала Србуи Манджиева.

Авторы Нина Важдаева