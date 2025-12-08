Прибой-убийца унёс жизни четырёх туристов на Тенерифе в Испании

На испанском острове Тенерифе из-за сильного прибоя погибли по меньшей мере четыре человека. Инцидент произошёл на юге острова. Об этом сообщили местные спасатели и агентство EFE.

На Тенерифе в Испании сильный прибой унёс жизни четырёх туристов. Видео © Х / Noticias Cuatro

По данным спасателей, троих людей нашли погибшими на месте, ещё одна женщина была госпитализирована, но позже скончалась. Ведётся поиск одного пропавшего без вести. Все погибшие были туристами, среди которых гражданин Италии и гражданин Словакии.

Ранее сообщалось, что в турецком Кемере двоих россиян унесло в море вместе с их домом на колёсах. Туристы припарковались прямо на пляже, чтобы полюбоваться видом, но погодные условия резко ухудшились: штормовой ветер и сильный дождь размыло песок, из-за чего выехать стало невозможно. Когда туристы пытались понять ситуацию, река Агва вышла из берегов и смыла автодом в воду.