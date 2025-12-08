Глава государства Владимир Путин сообщил, что инфляция по итогам 2025 года может составить около или даже ниже 6%. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Вместе с сокращением инфляции снизились и темпы роста ВВП. По итогам года они составят около процента. Но и инфляция будет около или даже ниже 6%», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что снижение инфляции сопровождается замедлением роста ВВП, который по итогам года ожидается на уровне около одного процента. При этом, по его словам, в целом поставленная цель в экономике достигается, что свидетельствует о стабильности финансовой системы.

Ранее сообщалось, что российская экономика демонстрирует устойчивый рост, а инфляция продолжает снижаться. Эти достижения происходят несмотря на давление со стороны западных стран. Экономика за последние годы показала рекордные показатели, продемонстрировав устойчивость и способность развиваться, и находится в стадии формирования сбалансированного устойчивого роста с продолжающимся снижением инфляции.