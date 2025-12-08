В Вологодской области закрылись или сменили профиль 457 алкомаркетов

Глава Вологодской области Георгий Филимонов привёл свежую статистику по борьбе с алкоголем и вейпами. Результаты оказались следующими: из 610 алкомаркетов в регионе 457 либо закрылись, либо перестали продавать спиртное, либо сменили профиль.

Особенно показательная ситуация в крупных городах. В Вологде из 118 точек 101 прекратила торговлю алкоголем, в Череповце — 246 из 265. Не избежали чистки и «наливайки»: за неделю два таких заведения закрылись, а три перепрофилировались. «Продажи «на вынос» не фиксируются, жалоб от жителей нет», — отметили власти.

Параллельно идёт наступление на рынок вейпов. С 9 июня количество точек продажи сократилось с 316 до 196, а за последнюю неделю закрылись ещё пять магазинов. «Темпов не снижаем!» — заключил Филимонов.

С 1 марта в Вологодской области изменились правила продажи алкоголя в розницу. По будням его можно купить с 12:00 до 14:00 по московскому времени. Однако ограничения не касаются баров, ресторанов и других заведений общественного питания, имеющих лицензию, — там алкоголь доступен в любое время. Кроме того, запрет не действует по выходным, а также в праздничные дни: в новогодние каникулы, 23 февраля, 8 Марта и 9 Мая.