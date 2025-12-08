Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 15:56

На Украине объяснили, почему Зеленский ещё не определился с новым главой своего офиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский сталкивается с трудностями при назначении нового руководителя своего офиса. Причиной тому является жесткая позиция вице-премьера Михаила Федорова по вопросам управления, который ранее считался основным кандидатом на эту должность, сообщает издание «Украинская правда».

«Но его радикальные взгляды на кадровые чистки [в офисе Зеленского. — Прим. Life.ru] и слишком длинный «список реформ» заставили Зеленского колебаться», — сказано в материале.

Зеленский анонсировал назначение нового главы Офиса президента Украины
Зеленский анонсировал назначение нового главы Офиса президента Украины

Ранее сообщалось, что после отставки Андрея Ермака на должность главы офиса Зеленского рассматриваются несколько кандидатур. Среди наиболее вероятных называются министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Фёдоров, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов* и заместитель главы Офиса Павел Палиса. Также в числе претендентов фигурирует первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица и премьер-министр Юлия Свириденко.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar