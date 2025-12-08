На Украине объяснили, почему Зеленский ещё не определился с новым главой своего офиса

Владимир Зеленский сталкивается с трудностями при назначении нового руководителя своего офиса. Причиной тому является жесткая позиция вице-премьера Михаила Федорова по вопросам управления, который ранее считался основным кандидатом на эту должность, сообщает издание «Украинская правда».

«Но его радикальные взгляды на кадровые чистки [в офисе Зеленского. — Прим. Life.ru] и слишком длинный «список реформ» заставили Зеленского колебаться», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что после отставки Андрея Ермака на должность главы офиса Зеленского рассматриваются несколько кандидатур. Среди наиболее вероятных называются министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Фёдоров, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов* и заместитель главы Офиса Павел Палиса. Также в числе претендентов фигурирует первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица и премьер-министр Юлия Свириденко.

