«Террикон», «Зов русалки», «Дома вкуснее» и шоу о рыбалке: ТВ-3 провёл презентацию нового сезона

Канал ТВ-3 провёл закрытую презентацию нового сезона в московском ДК «Кристалл», где впервые показал проекты 2025–2026 годов и раскрывал детали обновлённой визуальной и программной концепции. Мероприятие собрало актеров, продюсеров и представителей индустрии.

По словам генерального продюсера Константина Обухова, канал завершает год со стабильным ростом аудитории: базовая доля увеличилась на 26%, дневной блок — на 53%, прайм выходных — на 34%. На презентации он обозначил ключевые направления развития и подчеркнул, что структура бренда строится вокруг трёх тематических «граней» — мистики, героики и прикладного контента.









Одним из главных анонсов стал старт съёмок приключенческого проекта «Дубровский. Зорро в России». Гостям показали первые материалы и представили актёров, занятых в производстве, среди которых Олег Гээс, Лукерья Ильяшенко, Александр Семчев и другие.

Также Обухов сообщил, что ТВ-3 расширит линейку программ о доме, путешествиях и ежедневной жизни. В числе новых проектов — «Гастро-экспедиция» с Михаилом Стогниенко, «Ремонт на миллион», «Дома вкуснее» и семейное тревел-шоу «С батей на рыбалку».

Анна Плетнёва и группа VINTAGE. Фото © Телеканал ТВ-3

Руководитель управления производства телефильмов ТВ-3 Ольга Ермакова представила сериальные премьеры 2026 года: «Ангел», «Террикон», «Зов русалки», «Менталистка», «Колдунья» и «Возвращенец». Она отметила, что канал расширяет географию съёмок и делает акцент на историях, в которых фантастические элементы укоренены в реальной жизни.

О маркетинговой стратегии рассказала директор по маркетингу Елена Голлаева. Она подчеркнула, что айдентика канала стала самостоятельным инструментом коммуникации и позволяет интегрировать бренды прямо в графические элементы эфира. ТВ-3 также показал первые материалы комикс-вселенной, созданной совместно с Bubble Comics, включая кроссовер трёх проектов и эксклюзивную обложку «Союз трёх: Эксперимент Грина».

Презентация завершилась показом трейлеров будущих премьер и неформальным общением участников. Представители канала отметили, что новый сезон объединяет мистику, приключения и героические вселенные в цельную экосистему, которая должна усилить узнаваемость бренда и интерес аудитории.