8 декабря, 16:59

В России предложили ввести самозапрет на сделки с недвижимостью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucigerma

В России могут появиться новые механизмы защиты граждан от мошенников на рынке недвижимости. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, парламентарии и эксперты уже прорабатывают самозапрет на продажу жилья и возможность подтверждать сделку через близких человека.

«Например, самозапрет на продажу квартиры, который будет работать по аналогии с самозапретом на кредиты и оформление договоров связи. То есть человек сможет установить на «Госуслугах» такую функцию, в результате чего сделки с его недвижимостью будут невозможны. При необходимости после определенных проверок он сможет свое решение отменить», цитирует Разворотневу «Парламентская газета».

Второй инструмент назвали «механизмом второй руки»: близкий человек продавца сможет подтвердить, что сделка совершается осознанно и без давления.

Ранее Life.ru писал, что для сомнительных сделок с недвижимостью предложили ввести «период охлаждения». Мера позволит приостанавливать регистрацию сделок, если есть сомнения в их законности. Цель — пресечение сделок с недвижимостью, заключённых с пороком воли продавца.

