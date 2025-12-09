Путин в Индии
8 декабря, 23:06

Мощный циклон обрушился на Петропавловск-Камчатский, вызвав транспортный коллапс

Обложка © Telegram / ДТП Камчатка

Мощный циклон обрушился на Петропавловск-Камчатский, парализовав движение в городе с самого утра. На дорогах образовались крупные пробки, снегоуборочная техника не справляется с объёмами выпавшего снега, а некоторые автобусы застряли, пассажиры добираются до работы пешком.

Петропавловск-Камчатский. Видео © Telegram / ДТП Камчатка

Глава городского округа Евгений Беляев заявил о сложной ситуации и обратился к руководителям городских организаций с просьбой перевести сотрудников на удалённую работу.

«Циклон сложный, характеризуется сильным ветром, мокрым снегом, налипанием проводов, частично не работает уличное освещение в определённых районах города. Сейчас сложная ситуация на дорогах. Большая просьба всем руководителям отпустить работников, перейти в дистанционный режим, последовать моему примеру, примеру администрации и иных государственных органов», — сообщил Беляев.

Украшенная ёлка в Петропавловске-Камчатском чудом устояла под натиском сильного ветра
Украшенная ёлка в Петропавловске-Камчатском чудом устояла под натиском сильного ветра

Это уже второй мощный циклон в Петропавловске-Камчатском в этом месяце. 4 декабря сильный дождь со снегом вызвал потоп в городе. По сообщениям местных СМИ, город накрыла ночная метель с ливнем и шквалистым ветром до сорока метров в секунду. Движение общественного транспорта было затруднено, а на некоторых участках уровень водно-снежной смеси доходил до колена. Местные жители отмечали, что расчистка дорог ведется только на первых метрах улиц, что усугубляет ситуацию.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

