В посольстве России прокомментировали информацию о якобы скорой отставке Мадуро

Российское посольство в Венесуэле заявило, что не располагает сведениями о возможной отставке президента страны Николаса Мадуро. Об этом пишет газета «Известия».

В посольстве отметили, что венесуэльцы рассматривают публикации западных СМИ как элемент психологической войны» и информационной кампании против действующего правительства.

Напомним, американский президент Дональд Трамп фактически «закрыл» небо над Венесуэлой после того, как президент Николас Мадуро отказался добровольно покинуть территорию республики. Ультиматум прозвучал напрямую во время редкого телефонного контакта двух лидеров. Разговор состоялся 21 ноября.