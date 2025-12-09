Президент Российской Федерации Владимир Путин предоставил гражданство России известным деятелям культуры и общественности: грузинскому актёру, режиссёру Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Валерию Харютченко, итальянскому журналисту Элизео Бертолази и президенту ассоциации «Помогите нам спасти детей», почётному гражданину Беслана Эннио Бордато. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.

«B соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Бертолази Элизео, родившегося 30 декабря 1960 года в Италии, Бордато Эннио, родившегося 30 марта 1957 года в Италии», — говорится в документе.

Валерий Харютченко — грузинский актер, режиссёр Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова. Он родился на курильском острове Шумшу. Харютченко — кавалер ордена Чести (Грузия) и ордена Дружбы (Россия), награждён правительственной медалью РФ «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Помимо Бертолази, Бордато и Харютченко, в списке получивших российское гражданство значатся ещё 17 человек, включая несовершеннолетних, получающих паспорт вместе с родителями.

