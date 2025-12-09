Определены самые востребованные у абитуриентов специальности в колледжах России

В Минпросвещения РФ сообщили РИА «Новости», что абитуриенты колледжей в этом году чаще всего выбирают медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности. Абсолютными лидерами по популярности стали «Сестринское дело» и «Информационные системы и программирование».

«В 2025 году в колледжи и техникумы поступили порядка 1,3 миллиона ребят. Медицинские, технические, рабочие и педагогические специальности объединили наибольшее число студентов», — пишет агентство.

«Сестринское дело» — абсолютный лидер с 84,3 тысячами зачисленных. Далее идут «Информационные системы и программирование» (74,3 тыс.), «Лечебное дело» (37 тыс.), «Правоохранительная деятельность» (31 тыс.) и «Туризм и гостеприимство» (29 тыс.).

Среди других популярных направлений — «Сварщик» (28 тыс.), «Повар, кондитер» (26,4 тыс.), «Преподавание в начальных классах» (26,3 тыс.) и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (25 тыс.).

Ранее Минпросвещения отчиталось о пятикратном росте популярности целевого обучения в колледжах. С 2026 года наличие договора о целевом обучении предоставит абитуриентам СПО приоритетное право на зачисление в колледжи и техникумы. Данная мера, которая вступит в силу 1 марта 2026 года, призвана сделать целевой договор эффективным и удобным инструментом для студентов и бизнеса. Это позволит обеспечить прямое трудоустройство подготовленных специалистов в компании-заказчики.