9 декабря, 06:53

Похороны актрисы Ксении Качалиной пройдут в закрытом формате

Обложка © ТАСС / Денисов Роман

Похороны актрисы Ксении Качалиной, скончавшейся 2 декабря в возрасте 54 лет, состоятся в закрытом формате с участием только самых близких людей. Об этом сообщает портал Woman.ru, ссылаясь на решение родных артистки.

Качалина была известна в 90-х годах как талантливая молодая актриса, снимавшаяся в фильмах и сериалах. Однако в 2007 году её карьера внезапно прервалась, и она исчезла из публичного пространства. Последние годы жизни она провела в одиночестве, страдая от алкогольной зависимости и депрессии.

Напомним, актриса Ксения Качалина, известная по фильмам «Нелюбовь» и «Три сестры», а также как четвёртая супруга актёра Михаила Ефремова, скончалась в возрасте 54 лет. Известно, что в последние годы актриса вела уединённый образ жизни и избегала контактов с посторонними. Психиатр заявил, что актриса Ксения Качалина скончалась на фоне длительного алкоголизма.

