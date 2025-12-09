В Москве разыскивают модель, пропавшую две недели назад

В Москве загадочно исчезла 33-летняя модель из Краснодарского края Анжелика Тартанова. Последний раз её видели 28 ноября в сопровождении незнакомого мужчины, пишет SHOT.

Родные и близкие девушки, в частности сестра, заявили, что Анжелика всегда была активной в социальных сетях, ежедневно выкладывая сторис и фотографии, но с момента исчезновения перестала появляться в интернете.

Анжелика ранее не пропадала на такое долгое время. Фото © Telegram / SHOT

В московской квартире Анжелики родственники обнаружили все её личные вещи, включая телефон, документы и личный дневник. Исчезновение стало настоящим шоком для её ближайшего окружения, так как ранее девушка никогда не пропадала и всегда оставалась на связи.

