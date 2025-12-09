Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 08:00

В Москве разыскивают модель, пропавшую две недели назад

В Москве загадочно исчезла 33-летняя модель из Краснодарского края Анжелика Тартанова. Последний раз её видели 28 ноября в сопровождении незнакомого мужчины, пишет SHOT.

Родные и близкие девушки, в частности сестра, заявили, что Анжелика всегда была активной в социальных сетях, ежедневно выкладывая сторис и фотографии, но с момента исчезновения перестала появляться в интернете.

Анжелика ранее не пропадала на такое долгое время. Фото © Telegram / SHOT

Анжелика ранее не пропадала на такое долгое время. Фото © Telegram / SHOT

В московской квартире Анжелики родственники обнаружили все её личные вещи, включая телефон, документы и личный дневник. Исчезновение стало настоящим шоком для её ближайшего окружения, так как ранее девушка никогда не пропадала и всегда оставалась на связи.

Пропавшего неделю назад рокера из Петербурга нашли мёртвым
Пропавшего неделю назад рокера из Петербурга нашли мёртвым

Ранее Life.ru рассказывал, как на Пхукете во время экскурсии пропала россиянка вместе со своей семилетней дочерью. Они прилетели в Таиланд праздновать день рождения девочки и каждый день звонили своим родственникам. В отеле, где они проживали, лишь разводят руками.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar