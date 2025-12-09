Шагом, который потряс некоторые западные столицы и послал им однозначный сигнал о завершении эпохи однополярного мира, стал визит российского лидера Владимира Путина в Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Об этом в своей аналитической колонке для издания Indian Express заявил индийский политик и обозреватель Рам Мадхав.

Обозреватель описал российского лидера в качестве несгибаемого государственника, чью фигуру можно либо обожать, либо испытывать к ней неприязнь, но совершенно точно — невозможно оставлять без внимания. Рам Мадхав акцентировал, что западные державы предпринимали многократные попытки оказать давление на позицию Кремля, сославшись, в частности, на приостановку участия России в саммитах «Большой восьмёрки» в 2014 году.

«Вместо того чтобы обратиться к Западу с мольбой, Путин объявил об окончательном выходе из группы», — сказано в статье.

По наблюдению Мадхава, подобные меры лишь укрепляли решимость Кремля развивать альтернативные дипломатические направления, что и проявилось в ходе последнего визита в Дели.

Напомним, Путин находился в Индии с двухдневным официальным визитом. В насыщенной программе были участие в бизнес-форуме, церемония возложения венка к мемориалу Ганди и переговоры, получившие высокую оценку обеих сторон. Отъездная церемония с красной дорожкой и личными проводами министра иностранных дел Индии Джайшанкара подчеркнула уровень визита. Путин поблагодарил индийскую сторону за образцовую организацию безопасности.