Вместо заветной цифры на весах худеющие на соках девушки получили проблемы с ЖКТ

Десятки россиянок пожаловались на серьёзные проблемы со здоровьем после употребления популярных детокс-напитков бренда «На соках», сообщает телегам-канал Baza. Вместо лёгкого очищения организма многие столкнулись с эрозивными гастритами, нарушениями работы ЖКТ, сыпью и скачками сахара. Пострадавшие утверждают, что создательница проекта Екатерина игнорирует претензии и блокирует всех, кто пишет о негативном опыте.

Анастасию, по её словам, на третий день курса увезли на скорой с сильнейшими болями — восстановление заняло месяцы. Другая покупательница рассказала, что ей рекомендовали пить магния сульфат, мощное слабительное, «для лучшего эффекта». Третья утверждает: создательница активно навязывает программу беременным и женщинам с гинекологическими проблемами, обещая исцеление от бесплодия — и сама в соцсетях пишет, что забеременела благодаря сокам.

Проблемы вызывают не только агрессивные методы продвижения, но и сама продукция: покупательницы рассказывают о бутылках с «душком» и о жёстких схемах похудения вроде рациона из половины лимона и одного сока в день. Пострадавшие уже готовят коллективную жалобу и требуют проверки бизнеса.

