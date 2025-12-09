SHOT: Семь членов экипажа военного АН-22 «Антей», предварительно, погибли

Семь членов экипажа военно-транспортного самолёта Ан-22 «Антей», по предварительным данным, погибли при крушении в Ивановской области. Об этом сообщили источники SHOT в экстренных службах.

Самолёт упал в районе Уводьского водохранилища. На воде обнаружены фрагменты фюзеляжа, работает оперативная группа спасателей и пожарных расчётов. Территория оцеплена, уточняются обстоятельства происшествия.

Ан-22 «Антей» — крупнейший в мире турбовинтовой военно-транспортный самолёт, созданный конструкторским бюро «Антонов». Машина используется для перевозки тяжёлой техники, личного состава и грузов на дальние расстояния.

Официальная информация о причинах крушения и судьбе экипажа уточняется.