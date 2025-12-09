Путин в Индии
Регион
9 декабря, 10:08

Силуанов определил идеальную конструкцию для российской экономики

Обложка © Life.ru

Министр финансов России Антон Силуанов назвал сочетание жёсткой бюджетной и мягкой денежно-кредитной политики идеальной макроэкономической конструкцией российской экономики. Свою позицию он озвучил в интервью журналу «Эксперт».

«Идеальная конструкция — жёсткий бюджет и мягкая ДКП с низкими процентными ставками. Такой подход придаёт экономической политике гибкость. Когда инфляция замедляется, а ставки и так уже находятся на низком уровне, в качестве дополнительного стимула для экономики может быть задействован бюджет», — сказал Силуанов.

Кроме этого, министр указал, что Центральному банку необходимо формировать условия, которые позволят в будущем снизить ключевую ставку. По его мнению, такая модель придаёт экономической политике необходимую гибкость.

Силуанов: Рост ВВП в 2025 году составил менее 1%, но это «планово и ожидаемо»
Ранее Силуанов заявил, что повышение НДС до 22% не окажет заметного влияния на цены для россиян благодаря проводимой жёсткой денежно-кредитной политике. Он отметил, что НДС является «наиболее безболезненным налогом», который включается в цену, но в текущих экономических условиях его изменение будет практически незаметно.

Анастасия Никонорова
