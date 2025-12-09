Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 10:34

Путин назначил нового замглавы МИД России

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя главы Министерства иностранных дел. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел РФ», — говорится в документе.

С 2022 года Алимов занимал должность руководителя департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел Российской Федерации. Его образование включает окончание Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1993 году.
Генерал-полковник Андрей Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза России
Генерал-полковник Андрей Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза России

Ранее Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны России. Александру Санчику 59 лет, ранее, с ноября 2024 года, он командовал группировкой войск «Юг» ВС РФ, а теперь займёт ключевую должность в центральном аппарате военного ведомства.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • МИД РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar