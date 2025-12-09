Путин назначил нового замглавы МИД России
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя главы Министерства иностранных дел. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел РФ», — говорится в документе.
С 2022 года Алимов занимал должность руководителя департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел Российской Федерации. Его образование включает окончание Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1993 году.
Ранее Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны России. Александру Санчику 59 лет, ранее, с ноября 2024 года, он командовал группировкой войск «Юг» ВС РФ, а теперь займёт ключевую должность в центральном аппарате военного ведомства.
