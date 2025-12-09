Путин назначил нового замглавы МИД России

Ранее Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны России. Александру Санчику 59 лет, ранее, с ноября 2024 года, он командовал группировкой войск «Юг» ВС РФ, а теперь займёт ключевую должность в центральном аппарате военного ведомства.